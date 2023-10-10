新华社北京10月10日电 美国2024年总统选举竞选人小罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪9日宣布，退出民主党总统候选人提名争夺，以独立人士身份参选。

按法新社说法，小肯尼迪此举可能吸走民主、共和两个主流政党总统候选人的选票，进而影响明年的大选格局。就目前来看，明年最可能出现的场景是民主党籍总统约瑟夫·拜登与共和党籍前总统唐纳德·特朗普再次对决。

小肯尼迪来自肯尼迪家族，现年69岁，是已故前司法部长、联邦参议员罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪之子，伯父是1963年遇刺身亡的前总统约翰·肯尼迪。小肯尼迪的父亲1968年竞选总统时也遭暗杀。

小肯尼迪出身民主党名门望族，近年却与极右翼政客走近，他的反疫苗等边缘派主张获得极右翼保守派人士支持。他在民主党内民意支持率远远落后于拜登，在支持共和党的选民群体中却更受欢迎。

按美联社说法，拜登和特朗普都有盟友曾质疑肯尼迪会充当“搅局者”。小肯尼迪9日在宾夕法尼亚州费城宣布独立参选时说：“真相是，他们都对，我就是搅和他们双方。”

支持小肯尼迪竞选的超级政治行动委员会“美国价值观2024”共同创始人托尼·莱昂斯告诉路透社记者，已为小肯尼迪筹款1700万美元，他宣布独立参选后有望再筹得1000万美元。

路透社与益普索集团所做联合民调显示，小肯尼迪可能赢得大约七分之一选民支持，吸走拜登和特朗普选票。美国多州对第三方竞选人设置参选门槛，如须获得数以万计民众签名支持才能把名字印上大选选票等。虽然他们从未赢得大选，但有望影响谁能最终胜选。（海洋）

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