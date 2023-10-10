新华社达卡10月10日电 专访：“一带一路”倡议体现中国推动全球发展合作的担当——访孟加拉国东亚中心（基金会）执行主任纳西姆·马哈茂德

新华社记者孙楠

“‘一带一路’倡议体现了中国推动全球发展合作的担当和建设一个更加繁荣、互联互通世界的决心。”孟加拉国地缘政治和地区经济研究机构东亚中心（基金会）执行主任纳西姆·马哈茂德日前在接受新华社记者专访时说。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。纳西姆·马哈茂德说，十年间，中国为促进全球互联互通、加强经贸合作作出了不懈努力。“一带一路”倡议帮助相关国家进行基础设施建设，促进区域一体化，推动了共建国家的共同发展繁荣。

作为南亚首个同中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的国家，近年来，孟加拉国与中国积极开展合作，两国在各领域合作硕果累累。“中国建造”成为一个又一个地标，“中国制造”深入孟加拉国民众家庭生活的方方面面，“中国智造”推动孟加拉国数字发展潮流。

“中国企业在孟加拉国发挥了重要作用，助力孟加拉国的建设。”纳西姆·马哈茂德说，中国企业的到来使孟加拉国包括道路、桥梁和电站在内的重大基础设施项目建设进一步发力，同时中企还帮助当地企业掌握先进的技术和成熟的管理经验，助力孟加拉国经济发展，提高人民生活水平。

近年来，中企通过参与投资或承建重要项目，让中国技术、中国标准和中国设备在孟加拉国持续落地。对此，他颇为感慨：“中国近年来在新能源、通信等领域取得了突飞猛进的进步。这些新技术、新标准和新设备来到孟加拉国后，成为促进孟加拉国经济社会发展进步的重要因素，填补了相关领域的诸多空白，为我们的发展提供了各种机会。”

作为孟中合办季刊杂志《一带一路》的主编，纳西姆·马哈茂德还着重强调了共建“一带一路”对双方民间交往的重要意义。“‘一带一路’倡议促进了孟加拉国与中国私营部门、民间团体以及智库和学术界的交流合作，增加了双方对彼此的了解。”

展望未来，他期待两国在共建“一带一路”倡议下继续深化合作。“欢迎更多中企来孟投资发展，孟加拉国可以为中国企业在孟发展创造更加有利的环境。同时，双方也可以为民间交往搭建更多的平台，加强交流沟通，增进相互理解，造福两国人民。”

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