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以色列国防军说在以境内发现1500具哈马斯武装人员尸体

2023年10月10日19:11 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷10月10日电（记者王卓伦　吕迎旭）以色列国防军发言人10日说，在以境内发现了1500具巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员的尸体。自9日晚间以来，没有发现哈马斯武装人员进入以色列，但其继续向以渗透的可能性仍然存在。

　　就以军说法，目前巴勒斯坦方面尚无相关表态。

　　以色列国防军自8日起持续公布本轮冲突以来死亡的以色列士兵姓名。据10日早间以军发布的声明，死亡的以军士兵已达123人。

　　以色列多家媒体10日报道说，以警方称其下属相关网络部门冻结了哈马斯的加密货币账户。以警方表示，本轮冲突爆发以来，哈马斯一直在利用社交媒体筹集资金，以警方正与以国防部及情报机构合作，努力关闭哈马斯正使用的加密货币渠道。

　　报道还说，以色列政府已批准征召36万名预备役军人。以空军将派遣飞机前往欧洲等地，为试图回国的预备役以色列人提供运输服务。

　　另据以媒体9日晚报道，本轮冲突已造成900多名以色列人丧生。

　　以媒体10日说，自7日本轮冲突爆发以来，以色列已击中加沙地带1707个目标，其中包括475个火箭系统、73个指挥中心、23个战略基础设施地点和22个地下目标。

(责编：崔译戈、刘慧)

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