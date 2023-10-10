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中国“钢铁长龙”铺就东非“繁荣大路”

2023年10月10日14:05 | 来源：外交部
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　　卷首语

　　今年是“一带一路”倡议提出10周年。十年一路走来，“一带一路”倡议始终不忘初心、不惧风雨、披荆斩棘，从愿景走向现实，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“合作丰碑”，成为深受欢迎的国际公共产品和的国际合作平台。

　　倡议好不好、项目实不实，参与的国家和人民最有发言权。近期，来自70个发展中国家的80多名记者来华，采访“一带一路”项目的中方承建机构和参与人员，用一篇篇现场报道现身说法，生动讲述共建“一带一路”的真实故事。

　　本篇为埃塞俄比亚通讯社记者采访中国铁建、中国中铁亚吉铁路项目相关负责人，报道铁路运营情况和对当地产生积极影响的文章摘要。

　　▲ 亚吉铁路

　　“一带一路”倡议是中国于2013年提出的全球基础设施发展战略，旨在通过陆海网络将亚洲与非洲、欧洲等大洲连接起来，以提高区域一体化水平，扩大贸易规模并刺激经济增长。亚吉铁路正是在“一带一路”倡议框架下，于非洲大陆建设的标志性基础设施项目之一，为埃塞俄比亚和吉布提人民带来了巨大经济和社会红利。

　　作为“一带一路”倡议重点项目，亚吉铁路于2018年1月投入运营，线路全长756公里，西起埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，东至吉布提最大海港吉布提港，是非洲第一条电气化铁路项目。亚吉铁路在增加运输收入、促进进出口贸易和提供客运服务等方面，对埃塞俄比亚和吉布提的发展起到了重要推动作用，同时也积极促进了该地区的互联互通、民心相通和经济一体化。

　　▲ 记者参访中方企业

　　中国铁建相关负责人在接受记者采访时表示，亚吉铁路是中非合作共建“一带一路”的标杆项目，已成功运营近6年，有力促进了埃塞俄比亚和吉布提的经济社会发展。6年来，亚吉铁路为两国客货运输提供了巨大便利。当地交通运输收入年均增长超过35%，仅2023年上半年就同比增长76%。埃塞俄比亚出口集装箱货量逐年增加，牛肉、蔬菜和咖啡等当地产品得以大批出口。6年来，亚吉铁路拉动了沿线经济走廊发展。德雷达瓦旱港、莫焦物流中心相继建成投产，一条铁路带动了一条经济带。展望未来，亚吉铁路前景一片光明。

　　▲ 记者采访中方企业相关负责人

　　中国中铁相关负责人在接受记者采访时表示，在亚吉铁路建设及运营期间，中方企业已经培训数万名当地员工。今年，中方将把亚吉铁路的运营和维护职责移交给埃塞俄比亚方面。相信在不久的将来，埃方就可以接管整个铁路系统。同时，中方也将继续提供技术支持，确保亚吉铁路顺利运行。

　　▲ 记者报道截图

　　“一带一路”小知识

　　亚吉铁路是非洲首条电气化铁路，也是中非共建“一带一路”的首批旗舰项目之一，采用了全套的“中国标准”，实现了从融资支持、设计标准、装备采购、施工、运营全流程“中国化”。这条“钢铁巨龙” 为埃塞俄比亚打通了出海铁路大通道，极大提升了非洲之角地区的互联互通水平。自2018年开通商业运营以来，亚吉铁路累计开行旅客列车超2600列，发送旅客近55万人次；开行货物列车超7200列，发送货物约900万吨，有效拉动了埃塞俄比亚和吉布提两国铁路沿线的经济社会发展。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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