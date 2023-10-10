新华社联合国10月9日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽9日在安理会紧急审议乌克兰问题时表示，在任何情况下，对平民的保护都应当放在第一位。

耿爽说，根据通报，上周发生在乌克兰哈尔科夫村庄的严重袭击事件造成大量平民伤亡，中方对此表示关切。中方再次呼吁冲突当事方保持冷静克制，遵守国际人道法，严格遵循必要、区分和对称原则，全力保护平民和民用设施安全。

耿爽说，中方对乌克兰危机持续延宕、外溢影响加速蔓延深感忧虑，对战火和冲突不断加剧平民遭受的痛苦和灾难深感痛心。中方敦促有关方面积极回应国际社会和平呼声，加强接触，凝聚共识，为尽快恢复和谈逐步创造条件。有重要影响的国家应发挥建设性作用，不加剧紧张、不激化矛盾，为实现和平营造有利环境。

耿爽说，中方呼吁国际社会加大努力，共同缓解乌克兰人道危机，向受危机影响的民众提供更多援助，帮助他们渡过难关。中方将继续站在和平一边、站在对话一边，积极劝和促谈。中方愿加强与各方对话交流，为实现乌克兰危机最终政治解决发挥建设性作用。

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