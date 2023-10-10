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白皮书：为世界和平与发展注入正能量

2023年10月10日10:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月10日电（记者邹多为、陈炜伟）国务院新闻办公室10日发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书说，10年来，共建“一带一路”取得显著成效，开辟了世界经济增长的新空间，搭建了国际贸易和投资的新平台，提升了有关国家的发展能力和民生福祉，为完善全球治理体系拓展了新实践，为变乱交织的世界带来更多确定性和稳定性。

　　白皮书指出，发展是人类社会的永恒主题。共建“一带一路”聚焦发展这个根本性问题，着力解决制约发展的短板和瓶颈，为共建国家打造新的经济发展引擎，创建新的发展环境和空间，增强了共建国家的发展能力，提振了共建国家的发展信心，改善了共建国家的民生福祉，为解决全球发展失衡问题、推动各国共同走向现代化作出贡献。

　　白皮书说，在逆全球化思潮不断涌动的背景下，共建“一带一路”致力于实现世界的互联互通和联动发展，进一步打通经济全球化的大动脉，畅通信息流、资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，推动更大范围、更高水平的国际合作，既做大又分好经济全球化的“蛋糕”，努力构建普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球发展格局。

　　白皮书指出，治理赤字是全球面临的严峻挑战。共建“一带一路”坚持真正的多边主义，践行共商共建共享的全球治理观，坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，为国家间交往提供了新的范式，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

　　白皮书说，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。在个别国家固守“非此即彼”“非黑即白”思维、炮制“文明冲突论”“文明优越论”等论调、大搞意识形态对抗的背景下，共建“一带一路”坚持平等、互鉴、对话、包容的文明观，坚持弘扬全人类共同价值，共建各美其美、美美与共的文明交流互鉴之路，推动形成世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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