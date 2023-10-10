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国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书

2023年10月10日10:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月10日电（记者陈炜伟、邹多为）为介绍共建“一带一路”10年来取得的成果，进一步增进国际社会的认识理解，推进共建“一带一路”高质量发展，让“一带一路”惠及更多国家和人民，国务院新闻办公室10日发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。

　　白皮书说，2013年3月，习近平主席提出构建人类命运共同体理念；9月和10月，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。共建“一带一路”倡议，创造性地传承弘扬古丝绸之路这一人类历史文明发展成果，并赋予其新的时代精神和人文内涵，为构建人类命运共同体提供了实践平台。

　　白皮书指出，10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，取得实打实、沉甸甸的成就，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

　　白皮书说，10年来，共建“一带一路”不仅给相关国家带来实实在在的利益，也为推进经济全球化健康发展、破解全球发展难题和完善全球治理体系作出积极贡献，开辟了人类共同实现现代化的新路径，推动构建人类命运共同体落地生根。

　　白皮书指出，中国愿与各国一道，坚定不移推动高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，共同绘制人类命运共同体的美好画卷！

　　白皮书除前言、结束语外分为五个部分，分别是：源自中国属于世界；铺就共同发展繁荣之路；促进全方位多领域互联互通；为世界和平与发展注入正能量；推进高质量共建“一带一路”行稳致远。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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