新华社耶路撒冷10月9日电 记者手记：巴以冲突两日记

新华社记者吕迎旭 王卓伦

7日一大早，记者被一名以色列同事电话吵醒，“哈马斯（巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动）在发射火箭弹，落在了我家附近，太响了！把我惊醒了。”

这名同事住在耶路撒冷郊区。记者随即查看手机里以色列民防部门的应用，发现多地已“飘红”，提示信息一条接一条：“火箭弹10秒后落地，请迅速进入避难室，躲避10分钟。”

很快，记者所在的耶路撒冷市区警报声大作，不时有巨大闷响。探出头朝窗外看，火箭弹的白色烟雾还停留在空中。邻居发来信息：“我们都在避难室，注意安全！”

以色列民房大多配有避难室。这个房间墙壁厚度远超普通墙壁，用水泥浇筑而成，门和窗户遮挡都是钢板。记者也打开避难室，费力关上避难室的窗户遮挡，房间顿时暗下来。

当天，耶路撒冷又多次响起警报。特拉维夫等地的同事也发信息说所在城市遭火箭弹袭击。此外，哈马斯武装人员进入以色列南部一些城镇，同以军展开激战，缴获多辆军车、俘虏多名以军士兵；以军也猛烈轰炸加沙地带目标……

随着巴以新一轮冲突8日进入第二天，以色列中部城市商铺大多关闭，街上人员稀少。在特拉维夫和耶路撒冷，街面少有往来车辆。在耶路撒冷老城附近，有商铺老板劝记者不必交停车费，“因为打仗，今天交警不会来。”约旦河西岸、东耶路撒冷的巴勒斯坦人在这一天宣布罢工、罢市。

以色列人科亨告诉记者，这是30年来从未出现过的情况。他说，没人不怕火箭弹袭击，但有人就是想让以色列人恐惧，“我们不能让他们得逞，我们就在这里”。

住在约旦河西岸的巴勒斯坦人侯斯尼则告诉记者，在约旦河西岸城市杰宁、纳布卢斯，经常有人遭以色列军警枪杀，当地人也经常遭犹太定居者欺负骚扰，“我们受够了！”

今年30岁的张道明（化名）是在以色列务工的建筑工人，住在离加沙较近的以色列城市斯代罗特。他告诉记者，这几天都没有睡好，“火箭弹打得太厉害了”。从他和工友拍摄的视频看，他们的宿舍区房屋墙壁有密集弹孔，院里散落着火箭弹弹片。

他还说，这几天停工了，不敢出门购物，食物还勉强够吃两三天，“如果继续打下去，会有困难”。

居住在加沙城的巴勒斯坦人埃迈德说，此次以军的空袭异常猛烈，他家附近有栋大楼遭空袭，他家里所有玻璃窗都被震碎，孩子们受到惊吓。此外，他家每天仅有3小时供电，食物也所剩无几，所有商店、市场都不开，没人敢出门。

加沙地带约三分之二电力来自以色列方面。以色列能源部7日宣布，作为对哈马斯与以色列发生冲突的回应，切断对加沙地带的电力供应。

9日，冲突进入第三天。截至目前，冲突共造成1200多名巴勒斯坦人和以色列人死亡。（参与记者：柳伟建、陈君清）

(责编：崔译戈、刘慧)