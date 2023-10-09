新华社北京10月9日电 德国执政联盟三党8日在黑森州、巴伐利亚州议会选举中遭受惨痛失利，主要在野党基督教民主联盟、基督教社会联盟以及德国选择党成为赢家。两场地方选举正值总理奥拉夫·朔尔茨任期接近过半，被舆论视为关键的“期中考试”。

1月25日，德国总理朔尔茨（前排右一）在位于柏林的德国联邦议会接受问询。新华社记者任鹏飞摄

黑森州、巴伐利亚州都是保守派重镇。前者是德国金融中心法兰克福所在地，过去24年来由基民盟执政；后者是德国面积最大州，自1957年以来由基社盟执政。两州选民合计近1400万人，占全国总数五分之一。法新社说，两地选举结果可谓全国民意一个重要指标。眼下，非法移民猛增、经济困境等是主要选举议题。

朔尔茨所在中左翼政党社会民主党及其执政伙伴绿党、自由民主党在两地均告失利。为在黑森州有所突破，社民党派出内政与国土部长南希·费泽充当州长候选人。然而，最终计票结果显示，社民党得票率只有15.1%，比2018年上届选举时少了4.7个百分点。移民问题令费泽备受批评，她的政治前途因这场失利蒙上阴影。

1月25日，德国总理朔尔茨在位于柏林的德国联邦议会接受问询。新华社记者任鹏飞摄

社民党在巴伐利亚州的得票率更惨，只有8.4%。绿党和自民党在两州的成绩也不如上届。自民党在巴伐利亚州甚至没能达到进入州议会的5%得票率门槛，在黑森州只是勉强达标。

基民盟则在黑森州巩固优势，得票率达34.6%，增加超过7个百分点。根据初步计票结果，基社盟在巴伐利亚州获得37%的选票，维持强势地位。

据德新社报道，德国选择党在黑森州的得票率达18.4%，跃升为第二大党；在巴伐利亚州获得14.6%，名列第三，均提升5个百分点左右。这是选择党在原西德地区取得的最好战绩。法新社报道，尽管选择党不大可能在两州进入执政联盟，但一些政治分析师认为，这显示其主张大有人支持，其群众基础从原来的东德向西德扩大。

5月23日，列车在德国柏林市区行驶。新华社记者任鹏飞摄

选择党10年前成立，以反对外来移民起家，眼下同样抨击绿党不受欢迎的气候变化应对政策，认为会过度增加民众负担。一些不同阵营选民持相同看法。眼下，选择党在全国范围民意支持率位列第二，基民盟和基社盟组成的联盟党高居第一。

朔尔茨2021年9月率领社民党击败联盟党，成为德国联邦议院、即议会下院第一大党，同年12月出任总理。2022年2月，俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动，欧洲联盟对俄石油、天然气、金融等领域施加严厉制裁，反过来给德国等欧洲国家带来能源危机，德国经济陷入衰退。此外，执政联盟内部围绕气候变化应对政策、削减财政开支等议题发生争吵。

按照路透社的说法，“期中考试”结果反映了选民对朔尔茨的严厉斥责。德国电视一台“德国趋势”民调显示，五分之四德国人不满朔尔茨政府的工作。（胡若愚）

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