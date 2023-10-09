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日本多地观测到海啸 尚无人员伤亡消息

2023年10月09日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社东京10月9日电（记者郭丹 姜俏梅）东京时间9日5时25分左右（北京时间4时25分左右），日本伊豆诸岛的鸟岛附近海域发生地震。日本多地观测到海啸，目前尚无人员伤亡消息。

　　日本气象厅说，此次地震震级不明。另据德国地球科学研究中心消息，北京时间9日4时25分，日本本州岛东南海域发生5.2级地震，震中位于北纬29.78度、东经140.19度，震源深度10公里。

　　日本气象厅向伊豆诸岛、千叶县、高知县、宫崎县、鹿儿岛县等地发布了海啸预警。截至东京时间8时40分（北京时间7时40分），伊豆诸岛观测到0.6米的海啸。此外，高知县土佐清水市和鹿儿岛县中之岛均观测到0.4米的海啸，千叶县馆山市和宫崎县日南市分别观测到0.3米和0.2米的海啸。

　　日本警视厅正在收集各海域的受灾信息，目前除八丈岛和神津岛有多艘小型船只倾覆外，尚未收到其他人员伤亡或财产受损消息。

　　日本气象厅呼吁民众不要靠近海岸。气象厅表示，鸟岛近海的地震活动仍在持续，仍需警惕海啸。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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