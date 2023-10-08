人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴以新一轮冲突已致近千人死亡

2023年10月08日21:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷/加沙10月8日电（记者王卓伦 柳伟建）以色列公共广播公司等多家以色列媒体8日报道说，巴以新一轮冲突已致600多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成370人死亡、2200人受伤。

　　以色列医疗部门当日下午公布的统计数据显示，冲突已致超过2000名以色列人受伤。另据《耶路撒冷邮报》报道，被挟持进入加沙地带的以色列士兵和平民超过百人。

　　以色列国防军首席发言人丹尼尔·赫格里当天说，以军正在征召数十万预备役军人为“最终对加沙地带进行地面反击做好准备”，这是过去数十年来以色列规模最大的征召活动。

　　以色列政府新闻办公室8日下午发表声明说，7日晚以安全内阁确认当前局势为“战争局势”，并根据以色列基本法第40条采取了重大军事措施，即因来自加沙地带的火箭弹袭击，以色列方面被迫发动战争，战事于当地时间7日早间6时开始。

　　以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天在犹太假日期间对以色列发起军事行动。以军则对加沙地带展开多轮空袭。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部