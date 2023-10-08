新华社耶路撒冷/加沙10月8日电（记者王卓伦 柳伟建）以色列公共广播公司等多家以色列媒体8日报道说，巴以新一轮冲突已致600多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成370人死亡、2200人受伤。

以色列医疗部门当日下午公布的统计数据显示，冲突已致超过2000名以色列人受伤。另据《耶路撒冷邮报》报道，被挟持进入加沙地带的以色列士兵和平民超过百人。

以色列国防军首席发言人丹尼尔·赫格里当天说，以军正在征召数十万预备役军人为“最终对加沙地带进行地面反击做好准备”，这是过去数十年来以色列规模最大的征召活动。

以色列政府新闻办公室8日下午发表声明说，7日晚以安全内阁确认当前局势为“战争局势”，并根据以色列基本法第40条采取了重大军事措施，即因来自加沙地带的火箭弹袭击，以色列方面被迫发动战争，战事于当地时间7日早间6时开始。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天在犹太假日期间对以色列发起军事行动。以军则对加沙地带展开多轮空袭。

(责编：崔译戈、杨牧)