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李强会见乌兹别克斯坦总理阿里波夫

2023年10月08日21:35 | 来源：新华网
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　　新华社杭州10月8日电（记者王宾、黄筱）国务院总理李强10月8日下午在杭州会见来华出席第十九届亚洲运动会闭幕式的乌兹别克斯坦总理阿里波夫。

　　李强表示，中乌是休戚与共的近邻。今年5月，习近平主席同米尔济约耶夫总统举行富有成果的会晤，商定构建中乌命运共同体，为两国关系发展进一步指明了方向。中方愿同乌方一道努力，把两国元首重要共识不断转化为实际行动和具体成果，持续充实新时代中乌全面战略伙伴关系内涵。

　　李强指出，中方将一如既往坚定支持乌方维护国家主权、独立和领土完整，走符合自身国情的发展道路。中方愿同乌方一道，以共建“一带一路”为主线，充分发挥两国政府间合作委员会作用，推进发展战略对接，扩大经贸合作规模，提升互联互通水平，拓展能源合作格局，全面深化两国各领域互利合作。中方鼓励中国企业赴乌投资兴业，支持乌方打造创新经济区。双方要加强教育、文旅、体育、医疗卫生等人文交流合作。中方愿与包括乌兹别克斯坦在内的中亚各国携手努力，落实好中国－中亚峰会成果，推动投资、经贸、互联互通等重点领域合作，构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

　　阿里波夫祝贺中方成功举办杭州亚运会，表示中国经济社会发展取得举世瞩目的成就。乌方高度珍视同中方的全面战略伙伴关系，恪守一个中国原则，坚定支持并积极参与共建“一带一路”，愿借鉴中国深化改革、扩大开放、全面推进中国式现代化的经验，在平等友好、互利共赢基础上进一步深化两国各领域合作，共同打击“三股势力”，推动中国－中亚合作，把乌中关系提升到新水平。

　　吴政隆、谌贻琴等参加会见。

(责编：崔译戈、杨牧)

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