国家主席习近平任免驻外大使
2023年10月08日19:35 | 来源：新华网
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新华社北京10月8日电 中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：
一、免去王愚的中华人民共和国驻阿富汗特命全权大使职务；
任命赵星为中华人民共和国驻阿富汗特命全权大使。
二、免去农融的中华人民共和国驻巴基斯坦伊斯兰共和国特命全权大使职务；
任命姜再冬为中华人民共和国驻巴基斯坦伊斯兰共和国特命全权大使。
三、免去齐大愚的中华人民共和国驻匈牙利特命全权大使职务；
任命龚韬为中华人民共和国驻匈牙利特命全权大使。
四、免去唐松根的中华人民共和国驻基里巴斯共和国特命全权大使职务；
任命周立民为中华人民共和国驻基里巴斯共和国特命全权大使。
五、免去邹肖力的中华人民共和国驻阿根廷共和国特命全权大使职务；
任命王卫为中华人民共和国驻阿根廷共和国特命全权大使。
六、免去王刚的中华人民共和国驻乌拉圭东岸共和国特命全权大使职务；
任命黄亚中为中华人民共和国驻乌拉圭东岸共和国特命全权大使。
七、免去李松的中华人民共和国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表、特命全权裁军事务大使职务；
任命沈健为中华人民共和国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表、特命全权裁军事务大使。
八、免去李超的中华人民共和国驻爱沙尼亚共和国特命全权大使职务；
任命郭晓梅（女）为中华人民共和国驻爱沙尼亚共和国特命全权大使。
九、任命于波为中华人民共和国驻洪都拉斯共和国特命全权大使。
十、免去蓝虎的中华人民共和国驻哥伦比亚共和国特命全权大使职务；
任命朱京阳为中华人民共和国驻哥伦比亚共和国特命全权大使。
(责编：崔译戈、杨牧)
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