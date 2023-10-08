新华社北京10月8日电 阿富汗临时政府灾难管理部门8日公布的数据显示，该国西部7日发生的地震已导致2053人死亡，9240人受伤，1329座房屋损毁。

据美国地质调查局消息，地震发生于当地时间11时11分（北京时间7日14时41分），主震6.3级，震中位于赫拉特省省会赫拉特市西北方向大约40公里处，震源深度14公里。余震8次，级别在4.3级至6.3级。

赫拉特省灾难管理部门负责人穆萨·阿沙里7日晚说，地震导致至少120人死亡、1000余人受伤。

阿富汗临时政府灾难管理部门发言人毛拉·贾恩·赛义克认为遇难人数“会升至很高”。全国救灾机构说，重灾区赫拉特省7座村庄已完全损毁，地震恐导致数以百计人死亡。

另据世界卫生组织驻阿富汗代表处的消息，在赫拉特省，至少12个村庄的600座房屋损毁或部分损毁，该机构已派出12辆救护车前往灾情最严重的津达詹地区。

阿临时政府要求地方组织、机构尽快派人员抵达受灾地区，提供救援。同时，临时政府代理副总理阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔向受灾人员表达慰问。

回忆地震情景，人们心有余悸。

赫拉特市民巴希尔·艾哈迈德说，地震发生时，地面发出“巨大响声”，“我们没有时间反应”，房子里的人都被掩埋，许多房屋塌了。

阿卜杜勒·沙克尔·萨马迪说，地震发生后，所有人都离开住房，“房屋、办公室和商店全都空荡荡，人们担心还有余震”。

据法新社报道，灾区民众已经展开自救，许多男子用铁锹撬开石块，试图救出被埋人员。许多房屋倒塌，居民个人物品四处散落，妇女和儿童在户外等待援助。

地震发生时，临近赫拉特省的法拉省和巴德吉斯省震感明显，300公里外的伊朗东部城市马什哈德也有震感。尚不清楚地震在上述地区是否导致人员伤亡。

因地处亚欧板块和印度板块交界处，阿富汗境内地震频繁。去年6月22日，阿东部地区发生强烈地震，造成1000多人遇难、近2000人受伤。（王逸君）

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