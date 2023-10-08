新华社耶路撒冷/加沙10月8日电（记者王卓伦 柳伟建）据以色列医疗部门8日上午统计数据，巴以新一轮冲突已致300多名以色列人死亡、1800多人受伤，数十名以色列人被挟持进入加沙地带。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发表声明说，以军对加沙地带的袭击已造成313人死亡、1990人受伤。

据以军8日发表的声明，当天仍有火箭弹继续自加沙地带射向以境内，以色列多地响起防空警报。以军当天公布了本轮冲突爆发以来丧生的26名以色列士兵的姓名。

以总理内塔尼亚胡7日晚在安全内阁会议上说，“我们正在开始一场漫长而艰难的战争”。安全内阁会议表示，以色列的目标是摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的军事和治理能力，会议决定停止对加沙地带的电力、燃料和货物供应。

另据黎巴嫩军队情报部门消息人士8日证实，黎真主党与以军的交火在持续约一个半小时后，现已停止。这名消息人士说，以军当天轰炸了黎东南部多地，未造成人员伤亡。

有黎军方消息人士说，黎军方已进入最高戒备状态，并已向萨巴阿农场附近增派部队。联合国驻黎巴嫩临时部队也发表声明说，已加强黎以边境“蓝线”沿线的巡逻。

哈马斯7日宣布对以色列发动军事行动，发射数千枚火箭弹，其武装人员进入以境内与以军发生冲突。作为回应，以军对加沙地带展开多轮空袭。针对此轮冲突，黎真主党的军事组织8日向以占领的萨巴阿农场内三处以军阵地发射火箭弹和炮弹，以军随后进行还击。（参与记者：刘宗亚、谢昊）

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