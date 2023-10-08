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中国海军戚继光舰结束对斐济友好访问

2023年10月08日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社苏瓦10月8日电 搭载300余名海军院校学员的中国人民解放军海军戚继光舰8日结束对斐济友好访问，离开斐济首都苏瓦，启程继续开展远海实习。

　　起航前，苏瓦港国王码头上，中国驻斐济大使周剑、国防武官於科和使馆工作人员，中资企业、华侨华人和逸仙学校代表，以及斐济军方代表等200余人到码头送行。

　　访问期间，中方任务指挥员拜会了斐济军政领导，并向逸仙学校捐赠体育用品。中方官兵代表参观了斐济海军维提训练基地等，与斐军官兵开展了友好交流。在戚继光舰举行的5场舰艇开放活动中，斐济军队官兵代表、华侨华人、中资企业员工和当地民众等1000余人次登舰参观。

　　6日晚，戚继光舰举办甲板招待会，斐济海军官兵代表、部分国家驻斐济外交官及中资企业员工、华侨华人、使领馆工作人员代表等近200人出席。招待会上，中国海军学员表演了传统武术、民乐、书法和现代乐器演奏、民族舞蹈等，中斐海军学员合唱英文歌曲，现场气氛热烈，赢得宾客好评。

　　应斐济海军邀请，戚继光舰离开苏瓦港时，与斐济海军舰艇开展了编队运动、联合通信等课目联合演练。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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