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（中国吸引力）和平、包容、开放、自信……中国文化向世界展现强大吸引力

2023年10月08日08:51 | 来源：中央广电总台国际在线
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　　国际在线报道（记者 贾思曼）：随着中国对外开放的大门越开越大，越来越多的外国人来到中国学习、工作。他们融入中国的生活，见证中国的发展。在他们眼中，中国的吸引力究竟在哪些方面？

　　这是巴西女孩艾茉莉正在演唱中国非物质文化遗产京东大鼓。从第一次听到京东大鼓，艾茉莉就有种亲切感，并被深深吸引。后来，她拜师学艺成为京东大鼓非遗传承人的弟子。在一次次登台演唱的过程中，艾茉莉不仅领略了琴声鼓韵的美妙和中国说唱艺术的魅力，更感受到了东西方文化的交融与碰撞。“我的师傅告诉我，京东大鼓里打的板是板，敲的鼓是眼，所以京东大鼓表演艺术是有板有眼的。京东大鼓是你要唱，但这种唱像说话一样，同时打板敲鼓，它是一门中国民间的说唱艺术。我们巴西也有鼓，我们巴西的鼓是狂欢节听起来就想跳舞的鼓，京东大鼓听起来有种亲切感，让你想安静地欣赏，就像中国的很多文化一样，会引发我们很多的感情，会入心。通过和师父一起去各种地方参加演出，给了我很多机会去了解中国的风土人情，体验中国人的生活方式，感受真实的中国文化内涵。”

　　艾茉莉从小就对中国文化很感兴趣，一次与中文的“不期而遇”成就了她的中国求学路。如今，她是南开大学的一名留学生，在中国继续追寻着自己的梦想。

　　和艾茉莉一样，如今，越来越多的外国人被中国传统文化“圈粉”。在福建厦门生活6年的印尼青年梅丽莎最享受在中国过节的时光。她说，中国的节日美食是她最初对中国的想象，糕饼里的甜蜜和香软不仅丰富了她的味蕾，更点亮了她的童年。“在棉兰，有很多的印尼人会过春节，会贴春联、守岁。从小我就对中国充满好奇，也很想知道那些春联上写的内容都要怎么念。去年我参加了元宵节的体验活动，滚元宵特别好玩，把包好的元宵放在白糯米粉里面滚来滚去，一会儿就出来一个个白白胖胖的元宵，很有成就感。还有猜灯谜、逛灯展，很热闹。我还学会了古诗，知道闹花灯是怎么回事，其实就是形容元宵节热闹团圆的样子。现在我也懂得了春联上面的吉祥话，我觉得很开心。”

　　来自白俄罗斯的叶卡捷琳娜是北京大学燕京学堂的一名留学生。留学期间，她喜欢穿上中国传统服饰，演唱中国歌曲，从中感受中国文化的博大精深和兼容并蓄。“我好喜欢旗袍，还有汉服，我自己有五六件旗袍，通常参加活动或是过节的时候穿，我回到白俄罗斯也会穿，回头率还挺高的。我还去云南尝试了傣族的服装，藏族的服装，感受到中国少数民族完全不一样的文化。我觉得中国的文化很包容。”

　　伊朗姑娘艾莎莉受父母影响自幼喜欢历史文化，家里有很多历史书，而她最喜欢读中国的历史，不仅是因为中国上下五千年的历史悠久而深远，更是因为中国兼容并蓄的多元文化深深吸引了她。“儒家、道家；老子、孟子……有这么多不一样的思想，融合在一起，代代相传，一直传到现在；很多不一样的生活方式，但是大家都是中国人，这很奇妙。我真的希望大家去学习中国的文化，你会变得更加愿意去包容。”

　　来自喀麦隆的留学生欧力对中国文化同样有自己的见解。2020年，他在中国参加了一场中文演讲比赛，他在比赛中阐释了自己对于中国传统哲学思想“和合”的独到见解，也让他在比赛中脱颖而出，一举拔得头筹。“我在比赛中分享了我的观点。第一是和平的“和”，第二是合作的“合”。按照我个人的理解，因为中国是一个稳定、和平的国家，和平和稳定是促进中国快速发展的重要因素之一，没有和平就没有发展。不管你来自哪里，不管你是什么肤色、什么国家、什么身份，我们应该一起携手去让世界各地都和平，如果和平，我们很容易发展。”

　　和平、包容、开放、自信……中国文化正向世界展现出越来越强大的吸引力。而这些外国友人们也正通过中华优秀传统文化，更好地理解现代中国。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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