中新社莫斯科10月7日电(记者 田冰)俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫7日在莫斯科共同宣布，启动经哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供应俄罗斯天然气。

三国领导人当天在莫斯科郊外的俄总统官邸出席了以视频方式举行的天然气供应项目启动仪式。三国领导人听取了俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒、乌兹别克斯坦能源部长米尔扎马赫穆多夫、哈萨克斯坦能源部长萨特卡利耶夫的报告，随后下达批准启动指示。前方工作站发回报告称天然气供应正常，主管道压力符合设定参数，所有系统运行正常。

普京表示，通过对“中亚-中心”天然气管道基础设施进行技术诊断、修复和现代化改造，现在将以反向模式过境哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供气。从经济发展和能源安全角度来说，该项目不仅对三国，而且对整个地区都具有重要意义。该项目的顺利实施表明，俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦有能力解决最艰巨、最雄心勃勃的任务。他表示，相信三国战略合作将会持续发展，并为三国人民带来实实在在的成果。

托卡耶夫称该项目的实施为“历史性事件”，将能源领域战略合作提高到崭新水平。该项目在加强中亚地区稳定和能源安全方面具有重要作用，符合所有利益攸关方利益。哈方及时、全面地完成了本国境内输气管道的建设。该项目将使俄天然气出口供应多样化，促进哈输气管道基础设施的扩大和现代化，并将满足乌方天然气需求的增长。

米尔济约耶夫表示，几十年来一直通过“中亚-中心”输气管道向俄供应和转运天然气，现在将以反向模式接收俄罗斯天然气。此举具有战略意义，是该国和整个地区能源安全及俄天然气可靠供应的重要因素，为该国经济部门和人口提供额外的天然气供应。该项目的实施也是三国在能源领域互利合作的生动例子。

今年6月，在圣彼得堡国际经济论坛期间，俄、乌、哈签署了俄对乌天然气出口合同和过境哈输气合同。根据合同，俄罗斯将在未来两年内向乌兹别克斯坦供应28亿立方米天然气。

“中亚-中心”天然气管道系统是苏联1960年至1988年修建的输气管道，从土库曼斯坦经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦最终抵达俄罗斯。(完)

(责编：曹欣悦、徐祥丽)