新华社马德里10月7日电 第41届西班牙国际图书博览会4日至6日在西班牙马德里会展中心举行。中国图书展在博览会上亮相，中国21家出版单位组成的代表团携1522种、2044册精品图书参展。

此次中国图书展由中国教育图书进出口有限公司承办。参展图书包括宣介党的二十大精神主题图书、“五个一工程”奖获奖图书，以及近两年出版的中文教育、中华传统文化、文学、经济、少儿等方面的畅销图书。

代表团还举办了多项专题活动。在3日举行的“中西文明交流互鉴暨文学出版合作论坛”上，嘉宾们就中西两大文明的历史发展与交流互鉴进行了深入交流；在4日举行的“中西经典文学作品互译研讨会”上，中西两国出版界、文学界、翻译界知名人士共同探讨文学的翻译与传播等话题。

荣获多个西班牙文学奖项的作家安吉拉·巴尔维认为，中国古典文学是伟大的人类文化遗产。经典作品可以跨越国界，引起各国民众的共鸣，而翻译在文学传播过程中发挥着至关重要的作用。

西班牙国际图书博览会始创于1983年，由西班牙出版商协会主办，是全球西语国家规模最大、最具影响力的书展之一。

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