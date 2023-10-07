新华社耶路撒冷10月7日电（记者吕迎旭 张天朗）针对7日爆发的新一轮巴以冲突，以色列总理内塔尼亚胡当天宣布，以色列进入“战争状态”。与此同时，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅当天发表视频声明宣称，确认在军事行动中俘虏了一些以色列人。

内塔尼亚胡当天说：“哈马斯今早对以色列国及其公民发动了突然袭击。”他表示，这不是普通的军事行动，是“战争”，他已指示动员预备役部队进行还击，“敌人将付出前所未有的代价”。

据以色列医疗部门7日消息，新一轮巴以冲突已造成至少40名以色列人死亡、500多名以色列人受伤。另据加沙地带卫生部门消息，以军当天空袭加沙地带多处目标作为报复，已造成一名巴勒斯坦人死亡、数十人受伤。

记者从有关方面了解到，一名在以色列的中国工人被流弹击伤，目前已送往医院治疗。

当天早些时候，哈马斯向以色列南部和中部地区发射2000多枚火箭弹，耶路撒冷罕见地遭到多轮火箭弹袭击，全城响起防空警报。新华社记者目击以色列民众纷纷躲进避难室躲避空袭，耶路撒冷上空出现火箭弹留下的白色痕迹，并多次听到以方拦截火箭弹时发出的巨大声响。

以色列军方证实，20多名巴勒斯坦武装人员越境进入以南部，并与以军发生冲突。社交媒体发布的视频显示，多名身着军装的蒙面武装人员持枪乘坐皮卡车出现在以色列街头，现场响起密集交火声。以军表示，以色列南部多个犹太人定居点被巴勒斯坦武装人员控制，以军正在与他们进行巷战。

目前，以色列已关闭机场和陆路口岸。以南部居民被告知不要外出，其它地区民众不要远离避难室。

中国驻以色列大使馆7日提醒在以中国公民密切关注当地安全形势，切实增强安全意识，落实安全防范措施，确保安全。如遇紧急情况，及时报警并与使馆取得联系。（参与记者：柳伟建）

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