新华社西班牙格拉纳达10月7日电（国际观察）欧盟欲共同应对新挑战 关键问题仍存分歧

新华社记者康逸 邓耀敏 胡加齐

第三届欧洲政治共同体领导人会议以及欧盟领导人非正式会议5日至6日在西班牙南部城市格拉纳达召开，欧盟与周边非欧盟国家和地区的领导人就安全、移民、扩盟等议题展开讨论。

分析人士指出，欧盟希望借两场峰会应对全新挑战，展现凝聚力、增强影响力，但会议暴露出欧盟自身存在的一些问题。如何解决好这些问题，以共同应对新挑战，将考验欧洲国家的政治智慧和决心。

强调共同应对新挑战

两场峰会期间，欧盟领导人反复提及欧盟在政治经济领域面临的诸多全新挑战和危机。欧洲理事会主席米歇尔说，新冠疫情、气候变化、能源安全、网络威胁、乌克兰危机等挑战太大，一国无法独自应对，“现在比以往任何时候都需要采取战略性方式共同应对”。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，从集体安全到人工智能，欧洲面临的所有挑战都需要来自欧洲的共同答案。

欧盟希望两场峰会起到承上启下的作用，既评估欧盟在加强战略自主方面所取得的进展，也讨论制定欧盟下一个战略议程，为将于明年下半年迎来机构换届的欧盟尽早明确总体政治指导和行动方向。

根据欧盟领导人非正式会议发表的格拉纳达宣言，欧盟成员国同意加强安全防务；提高韧性和全球长期竞争力；建设一个更具凝聚力、创新驱动和相互连接的单一市场；加强供应链多样化，促进伙伴关系。米歇尔表示，格拉纳达宣言是“一个非常重要的起点”，欧盟将继续磋商，以确定未来的战略发展方向。

政治共同体作用不明确

欧盟领导人此前表示，本届欧洲政治共同体领导人会议将成为解决地区纷争的重要平台。然而，无论是推动亚美尼亚与阿塞拜疆和谈，还是缓解科索沃局势，会议都未取得实质成果。

2022年5月，法国总统马克龙提出建立欧洲政治共同体，欧盟国家与非欧盟国家和地区可在这一框架内寻找政治合作的新空间。虽然该机制迄今已举行三届领导人会议，但其目标和作用仍不清晰。由于各方利益和期待不同，部分领导人并未将这一机制视为进行对话的合适场所。阿塞拜疆总统阿利耶夫和土耳其总统埃尔多安均缺席本届会议。

虽然欧洲政治共同体在创设之初就强调既不会取代现有的也不会在现阶段建立新的组织、架构或程序，但设立这样的机制能否真正带来更多地区政策协调仍待观察。有分析人士将每届为期一天的欧洲政治共同体领导人会议称为“快闪”作秀，认为它缺乏制度深度，其本身的作用以及与欧盟、北约、欧安组织等机构的关系也不明确。欧洲人民党主席曼弗雷德·韦伯认为，必须在现有架构即欧盟的架构上继续发展欧洲合作。

关键问题有分歧

作为两场峰会的核心议题，扩盟引发广泛争议。不少欧盟成员国担心，由于目前希望加入欧盟的国家人均国内生产总值普遍低于欧盟平均水平，如果欧盟接纳它们加入，现有成员国就要承担巨额成本，将导致目前的一些接受援助的成员国变成捐助国。同时，在预算结构、欧洲议会席位、决策机制改革以及扩盟时间表等关键问题上，欧盟成员国也存在较大分歧。

荷兰首相吕特敦促采取“负责任”的方式扩盟。他说，很多国家都想加入欧盟，这意味着要坚持以“择优录取”为基础推进持久改革进程，同时还要考虑扩盟的影响。米歇尔和冯德莱恩也承认，在扩盟问题上，候选国家必须做足功课，“没有捷径，也没有自动入盟”。

分析人士指出，即便未来扩盟成功，27个成员国组成的欧盟尚且难以弥合分歧，要使数量更多的成员国达成一致将更为困难。法国巴黎高等商学院教授阿尔贝托·阿莱曼诺说：“实际上，人们对欧盟扩大和改革的热情相当低。”

此外，欧盟国家在移民问题上的分歧也很突出，差点导致格拉纳达宣言难产。波兰和匈牙利对欧洲移民制度改革表示强烈不满，认为这是欧盟以“强制命令”在移民问题上乱摊派。最终，移民问题未写入宣言，改由米歇尔以个人名义发表一份移民问题独立声明。

分析人士认为，欧盟要想实现共同应对新挑战的目标，就必须解决峰会上暴露的问题，处理好内部分歧以及与外部世界的关系，实现战略自主，作为多极化世界的一极发挥作用。如何解决上述问题，将考验欧洲国家的政治智慧和决心。

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