新华社瑞士卢塞恩10月6日电（记者陈斌杰）“中国航天科技成果展”6日在位于瑞士卢塞恩的瑞士交通博物馆开幕。此次展览为期6个月，旨在展示中国航天领域的标志性成果，增进瑞士民众对中国航天科技的了解。

此次展览由中国科学技术交流中心和瑞士交通博物馆共同主办。观众可以近距离观看中国空间站、长征火箭家族、嫦娥五号探测器、“祝融号”火星车、北斗卫星等28件中国航天标志性成果的模型，也可通过互动体验身临其境般感受中国航天科技发展的成果。

展览开幕当天，来自中国南京航空航天大学、法国国际空间大学的专家为观众做了题为“什么是宇宙飞船”“如何实现大规模星座的在轨管理”“中国和欧洲在太空计划领域的合作”等科普讲座。

瑞士交通博物馆董事会成员马丁·埃特林格在开幕式上表示，太空探索一直是许多人着迷的主题，瑞士交通博物馆自1959年成立以来，以太空探索领域的技术创新为主题举办了一系列展览。中国如今在太空探索领域发挥重要作用，本次展览有助于增进人们对航天研究的认识，让参观者了解航天技术的最新发展。

中国驻瑞士大使王世廷表示，本次展览通过生动的展品和展示方式，全面向瑞士观众展示中国航天科技成就，将中瑞空间领域系列合作推向高潮，对未来进一步推动中瑞航天领域合作起到了承前启后的作用，具有重要意义。

中国科学技术交流中心主任高翔表示，“希望本次展览能够激发参观者，特别是年青一代的太空梦”，并促进中国和欧洲的专家学者在航天科技领域的交流与合作。

瑞士宇航员克洛德·尼科利耶在接受新华社记者采访时表示，中国在航天科技领域取得了非凡的成就，本次展览有助于让瑞士民众了解中国航天的最新进展。

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