★ 卷首语 ★

今年是“一带一路”倡议提出10周年。十年一路走来，“一带一路”倡议始终不忘初心、不惧风雨、披荆斩棘，从愿景走向现实，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“合作丰碑”，成为深受欢迎的国际公共产品和的国际合作平台。

倡议好不好、项目实不实，参与的国家和人民最有发言权。近期，来自70个发展中国家的80多名记者来华，采访“一带一路”项目的中方承建机构和参与人员，用一篇篇现场报道现身说法，生动讲述共建“一带一路”的真实故事。

本篇为巴西中北部传媒集团记者拉妮利·维罗索对成都-圣保罗国际货运航线的报道摘要。

▲ 记者参加推介活动

金秋时节，巴西中北部传媒集团记者拉妮利·维罗索专程赴成都，以现场直播形式报道中国和巴西新开通的国际货运航线推介会，展示空运来华的拉美特色产品，并采访巴西驻成都总领事、四川机场集团相关负责人。

▲ 记者现场直播

记者报道称，成都-圣保罗航空货运的开通，搭建起中国和拉美之间“空中走廊”。巴西和哥伦比亚的咖啡、阿根廷和智利的牛肉、拉丁美洲的优质海鲜和葡萄酒，各类拉美特色产品抵达成都，运上了中国人的餐桌。距离中国最遥远的大陆，竟成为中国最主要的农产品供应地之一。而中国的电子产品、汽车配件则飞越太平洋，融入了巴西人的生活。

▲ 记者采访巴西驻成都总领事

巴西驻成都总领事塞萨尔·阿马拉在接受采访时称，成都-圣保罗货运航线将为巴西提供吸引更多中国科技企业参与两国创新领域合作的机遇，巴西愿为“一带一路”倡议下的企业发展提供重要支持，既促进巴西方面扩大出口，也帮助中国企业在巴西投资兴业。

▲ 记者采访四川机场集团相关负责人

四川机场集团副总经理陈华广在接受采访时称，随着中国与拉美国家的经贸往来越来越密切，未来中国-巴西的航班频次会日益密集，“空中走廊”将把中国和拉美更加紧密地相连。

“一带一路”小知识

近年来，多家航空物流公司陆续开通我国至巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等多个拉美国家的货运航线，每周向市场提供超1700吨航空运力，从而保障国际物流航空通道稳定，在“一带一路”整体布局上架起了连通世界的“空中走廊”。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)