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美国多地报告本土疟疾病例

2023年10月07日13:18 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶10月6日电（记者谭晶晶）美国阿肯色州日前报告了该州首例本土疟疾病例。今年以来，美国已有4个州确认至少10例本土疟疾病例。这是近20年来美国再度发现本土疟疾病例。

　　据阿肯色州公共卫生部门日前通报，该州萨林县发现一例本土疟疾病例，患者无境外旅行史。这是阿肯色州目前唯一已知的本土疟疾病例，该州今年还发现5例境外输入性疟疾病例。

　　今年以来，美国还有3个州报告了本土疟疾病例，其中佛罗里达州7例，得克萨斯州1例，马里兰州1例。

　　据美国疾病控制和预防中心网站介绍，美国上一次发现本土疟疾病例是在2003年，当时佛罗里达州棕榈滩县有8人感染。

　　疟疾是一种由疟原虫引起的急性传染病，通过受感染的蚊子叮咬传播给人类。疟疾患者会出现发热、头痛、寒战等症状。如不及时治疗，可能危及生命。

　　据美疾控中心网站介绍，美国大多数疟疾病例为输入性病例，从疟疾流行的国家传入。新冠疫情前，美国每年报告约2000例疟疾病例，其中包括5例至10例死亡病例。

　　美疾控中心表示，在美国本土感染疟疾的风险仍然很低。快速、准确地诊断疟疾对于及时治疗患者、防止进一步社区传播至关重要。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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