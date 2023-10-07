10月6日，在西班牙南部城市格拉纳达，西班牙代理首相桑切斯（后左）、欧洲理事会主席米歇尔（后中）、欧盟委员会主席冯德莱恩（后右）在欧盟领导人非正式会议后出席新闻发布会。新华社记者连漪摄

新华社西班牙格拉纳达10月6日电（记者康逸 邓耀敏）为期一天的欧盟领导人非正式会议6日在西班牙南部城市格拉纳达落下帷幕。与会领导人在会上围绕欧盟长期战略、扩盟、移民等问题展开磋商，但未能就移民问题达成一致。

10月6日，在西班牙南部城市格拉纳达，欧洲理事会主席米歇尔在欧盟领导人非正式会议后举行的新闻发布会上讲话。新华社记者连漪摄

移民问题是欧盟成员国之间争论最激烈的问题之一，但当天会议结束后发表的格拉纳达宣言并未提及移民相关内容。欧洲理事会主席米歇尔仅以个人名义就移民问题发表了一份独立声明。

10月6日，在西班牙南部城市格拉纳达，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧盟领导人非正式会议后举行的新闻发布会上讲话。新华社记者连漪摄

米歇尔在声明中表示，移民问题是欧洲面临的挑战，需要欧洲做出回应。欧盟将与移民来源国和中转国建立互利的全面伙伴关系，解决产生移民的根本问题，提供合法移民机会，坚决打击有组织犯罪和人口贩卖等行为。

在会后举行的新闻发布会上，米歇尔表示，为保护欧洲边界，有必要与一些第三国加强合作，并加速非法移民的遣返工作。欧盟委员会主席冯德莱恩强调，需要与移民来源国和中转国等伙伴国家建立全面的合作关系，加强对这些国家的投资，对努力处理移民问题的国家予以支持。

10月6日，在西班牙南部城市格拉纳达，西班牙代理首相桑切斯在欧盟领导人非正式会议后举行的新闻发布会上讲话。新华社记者连漪摄

据报道，波兰和匈牙利当天在峰会上对欧盟移民制度改革表达了强烈不满。根据欧盟相关规定，将对进入欧盟国家的移民需进行再分配，拒绝接纳的国家应向接纳国家支付费用。但波兰和匈牙利认为，这是欧盟的强制命令。

据悉，本月26日至27日，欧洲领导人将在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上继续讨论移民问题。（参与记者：胡加齐）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)