新华社金沙萨10月6日电（记者史彧）由中国企业投资建设的刚果（金）布桑加水电站5日举行落成典礼，刚果（金）总统齐塞克迪出席并剪彩。

齐塞克迪当天视察位于卢阿拉巴省的布桑加水电站时高度肯定项目现代化的设备、先进的技术和运维能力。齐塞克迪参观了水电站引水大坝、发电机房、中央控制室等设施。在控制室内，齐塞克迪亲自按下发电机组运行总按钮，发电机组叶轮缓缓转动，发电机指示灯亮起，标志着布桑加水电站正式开始发电。

刚果（金）水利和电力资源部长奥利维耶·姆文泽·穆卡伦在仪式上表示，电力是国之所需。布桑加水电站是刚中两国合作的硕果，将助力刚果（金）国家现代化发展进程。

中国驻刚果（金）大使赵斌在致辞中表示，布桑加水电站在供应当地矿业企业生产用电的同时，服务于周边地区居民用电，为当地经济社会发展发挥重要作用。中刚均为发展中大国，经济互补性强，具有广泛坚实的合作基础，相信中国先进的技术、高端的设备、丰富的经验和充足的投资，必将为刚果（金）经济全面发展注入强劲动力。

布桑加水电站由中铁资源集团有限公司和中国电建集团海外投资有限公司共同投资建设。水电站总投资6.56亿美元，库区蓄水量13亿立方米，总装机容量240兆瓦。

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