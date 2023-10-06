新华社北京10月6日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京5日说，调查人员在8月发生在特维尔州的坠机事故遇难人员遗体内发现手榴弹碎片。

俄私营军事实体瓦格纳组织创始人叶夫根尼·普里戈任在这起坠机事故中遇难。

这是俄罗斯联邦侦查委员会8月23日发布的特维尔州坠机现场照片。新华社发

据法新社报道，普京当天在俄南部城市索契出席俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会时说，调查坠机事故的负责人几天前向他报告，“在空难遇难人员的遗体内发现手榴弹碎片，飞机没有受到外部冲击”。

按法新社说法，这是坠机事故调查进展的首次重大披露。

普里戈任所乘私人飞机8月23日从首都莫斯科起飞前往圣彼得堡，起飞不久后在特维尔州坠毁，机上所载10人全部遇难，其中包括3名机组人员。俄侦查委员会随后对坠机事故进行刑事立案。

普京表示，坠机事故调查仍在继续。他还说，尽管调查人员没有对遇难人员进行酒精和毒品检测，但此前俄联邦安全局在搜查瓦格纳组织在圣彼得堡的办公楼时不仅发现了100亿卢布现金，还发现了5公斤可卡因。（徐力宇）

(责编：杨光宇、袁勃)