新华社巴黎10月6日电（记者陈毓珊）巴黎中国文化中心首届“中法时装周”9月27日开幕以来，中法设计师10月2日至4日连续三天在塞纳河畔开辟秀场，演绎两国文化交流的全新表达。

当音乐响起，中法模特款款而出，不少设计师或采用来自中国的天然材质面料，或结合中国传统手工艺、设计与剪裁，或将传统理念、非物质文化遗产与时尚设计相结合，在服饰中阐述文化传承，吸引了众多中外时尚界人士及公众前来“打卡”。

在观看秀场后，法国国际艺术沙龙展执行董事伊莎贝尔·劳森表示，“非常喜欢这场秀”，尤其是设计的剪裁和面料，还有设计元素，例如鸟与山，“很有中国意境”。

法国国民议会前议员陈文雄在观看秀场后表示，这是他第一次观看中国时装秀，“大为震撼”，很高兴地看到带有深刻中式风格的刺绣工艺在巴黎秀场上大放异彩。时尚是促进文化交流的重要领域，期待未来有更多更好的舞台。

巴黎中国文化中心主任刘红革表示，以创意开启时尚对话，本次活动让法国观众欣赏到中国传统文化与时尚精神有机融合的艺术佳作，也为两国文化和创意产业开辟新的空间，将孵化更多文化合作务实成果。

当前，中国转向高质量发展阶段，产业和消费不断升级，打造全球影响力日益成为中国品牌参与全球竞争的关键词。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲表示，科技创新与设计创新聚合、本土文化与全球文化竞秀，制造升级与服务升级叠加，传统产业与未来产业交融，时尚产业正与时代同频进入新的发展时期。

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