新华社安卡拉10月5日电（记者王腾飞）土耳其政府5日说，土耳其军队过去一周消灭了37名“恐怖分子”，在对伊拉克北部进行的三轮空袭中共摧毁58个目标。此外，在全国范围内持续开展的反恐行动中又有24名涉恐嫌疑人被捕。

土耳其国防部当天在新闻发布会上说，土军在过去一周内共消灭37名“恐怖分子”，今年以来已累计消灭1388名“恐怖分子”。在对伊拉克北部“恐怖分子”进行的三轮空袭中共摧毁仓库、堡垒和洞穴等58个目标。

土国防部说，土军将继续打击恐怖主义，目标包括伊拉克和叙利亚境内的恐怖组织，以便从源头上消灭对土耳其的恐怖主义威胁。

土耳其内政部长耶尔利卡亚5日在社交媒体上说，在土全国范围持续开展的反恐行动中又抓捕了24名涉恐嫌疑人。

本月1日，两名袭击者在位于土耳其首都安卡拉的土内政部安全总局大门前实施炸弹袭击，造成两名警察受伤。一名袭击者被炸身亡，另一名袭击者被警察打死。土内政部4日发表声明说，通过DNA技术已确认两名袭击者为库尔德工人党成员。

袭击发生后，土耳其军队对伊拉克北部的库尔德工人党武装目标进行了三轮空袭。与此同时，土政府在国内多个地区开展大规模搜捕行动。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。近年来，土耳其多次跨境打击库尔德武装势力。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)