新华社渥太华10月5日电（记者林威）加拿大日前再曝一起表彰纳粹老兵的丑闻，一名纳粹老兵曾获为该国平民所设最高荣誉“加拿大勋章”。负责颁发勋章的加拿大总督府4日发表声明为此道歉。

加拿大媒体披露，这名纳粹老兵名为彼得·萨瓦林，第二次世界大战后移民加拿大，曾任当地一所大学的名誉校长，2017年去世。二战期间，萨瓦林与此前在加拿大国会受到公开赞扬的另一名纳粹老兵都曾在一支由乌克兰族志愿者组成的部队中服役，这支部队效忠纳粹德国。

加拿大总督府4日在声明中承认萨瓦林于1987年被授予“加拿大勋章”，并对此可能造成的任何痛苦表示歉意。

9月22日，乌克兰总统泽连斯基在加拿大国会发表演讲。时任加拿大众议院议长安东尼·罗塔邀请一名98岁乌克兰裔老兵到场并称赞他是“二战时乌克兰的作战英雄，也是加拿大的英雄”，现场所有议员和泽连斯基都起立鼓掌致意。这名老兵的纳粹背景曝光后，在世界各地犹太社区引起轩然大波，也引发俄罗斯、波兰等国的不满，罗塔也因此于9月26日宣布辞职。

据报道，加拿大政府曾于1986年对在二战中犯有罪行的前纳粹人员移民入境展开调查，但调查结果和最终报告的大部分内容没有公开。萨瓦林事件曝光后，各地犹太社区再次呼吁加拿大政府公开战争犯罪调查记录。

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