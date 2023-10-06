新华社俄罗斯索契10月5日电（记者黄河 刘恺）俄罗斯总统普京5日表示，所谓“基于规则的秩序”是殖民思想的表现。

普京当天在俄南部城市索契出席俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会全体会议时表示，西方特别是美国试图用“秩序”取代国际法，随意制定“规则”并要求别人遵守，这是殖民思想的表现。他说，西方是时候“停止傲慢”了，殖民统治时代早已一去不返。

普京说，未来的世界应该集体决策，而不是一方为所有人做决定。俄罗斯希望生活在一个开放、互联的世界。他说，不应把自己的想法强加给其他国家和人民。世界的多样性不仅应得到保护，而且应成为普遍发展的基础。

普京表示，俄罗斯支持以尊重各国利益为基础的普遍安全和持久和平，支持安全不可分割原则。俄罗斯过去、现在和将来都是国际体系的重要一方，俄愿与争取和平与繁荣的各方进行建设性协作。

瓦尔代国际辩论俱乐部成立于2004年9月，每年举办一次年会，是世界各国政治家、学者交流互动的重要平台。今年的年会10月2日至5日在索契举行，主题为“公平的多极化：如何确保所有人的安全与发展”，来自42个国家和地区的约140名代表出席。

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