新华社墨西哥城10月3日电 墨西哥总统洛佩斯2日在新闻发布会上批评美国在乌克兰战事上投入大量资金，认为这是“最不合理的事情”。

洛佩斯就美墨高层互动话题回答媒体记者提问时说：“他们（美国国会）为乌克兰战事拨款了多少？300亿到500亿美元用于战争，这是最不合理的事情，也是有害的。”

洛佩斯同时表示，美方应加大对拉美地区经济发展的投入，缓解移民问题压力。美方需不断调整自身战略，学会尊重他国，“现在已不是轻视墨西哥政府的年代了”。

洛佩斯还指出，美国两党当前涉及拉美移民和打击毒品等议题的态度，多是以总统选举竞选宣传为目的。

洛佩斯9月29日也曾表示：“相比于援助拉美和加勒比地区，美国支持乌克兰战事的资金更多且越来越多。”

据当地媒体报道，美国国会众议院9月28日批准暂停对墨西哥6000万美元援助项目，指称墨方未在打击毒品问题上开展有效行动，这引发墨方不满。美国国务卿布林肯计划近日率美国政府高层代表团访问墨西哥，双方拟就安全等议题展开会谈。

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