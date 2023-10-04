人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇丨维京游轮中国区高管：中国出境游轮市场需求旺盛且潜力巨大

2023年10月04日09:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社海牙10月3日电（记者王湘江）跨国游轮公司维京游轮中国区董事总经理唐博文（英文名布伦丹·坦西）日前接受新华社记者书面采访时表示，中国出境游轮市场需求旺盛且潜力巨大，维京游轮看好中国市场，未来会持续加大对中国的投资。

　　唐博文说，今年年初，维京游轮成为首家宣布恢复中国出境欧洲河轮业务的游轮公司。“11日莱茵河魅力之旅”航线于6月1日启航，今年多个航次已售罄或即将订满，其中包括覆盖中秋国庆假期的航次。此外，中国游客对多瑙河航线的咨询量也在持续增长。

　　唐博文说，维京游轮将专门为中国消费者推出欧洲海轮项目，把航线产品拓展至地中海等地区。维京游轮针对中国市场制定了庞大的投资计划，继续开发中国市场是维京游轮未来最重要的发展战略之一。

　　他说，随着中国出境游市场不断发展，中国消费者对于旅行品质的关注日益提升，这为高品质旅行产品在中国市场发展带来机遇。维京游轮长期坚持打造差异化、高品质的游轮产品，未来将精准服务中国市场的目标客群。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部