新华社海牙10月3日电（记者王湘江）跨国游轮公司维京游轮中国区董事总经理唐博文（英文名布伦丹·坦西）日前接受新华社记者书面采访时表示，中国出境游轮市场需求旺盛且潜力巨大，维京游轮看好中国市场，未来会持续加大对中国的投资。

唐博文说，今年年初，维京游轮成为首家宣布恢复中国出境欧洲河轮业务的游轮公司。“11日莱茵河魅力之旅”航线于6月1日启航，今年多个航次已售罄或即将订满，其中包括覆盖中秋国庆假期的航次。此外，中国游客对多瑙河航线的咨询量也在持续增长。

唐博文说，维京游轮将专门为中国消费者推出欧洲海轮项目，把航线产品拓展至地中海等地区。维京游轮针对中国市场制定了庞大的投资计划，继续开发中国市场是维京游轮未来最重要的发展战略之一。

他说，随着中国出境游市场不断发展，中国消费者对于旅行品质的关注日益提升，这为高品质旅行产品在中国市场发展带来机遇。维京游轮长期坚持打造差异化、高品质的游轮产品，未来将精准服务中国市场的目标客群。

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