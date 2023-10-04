新华社大马士革10月3日电（记者汪健）近期，叙利亚总统巴沙尔赴华出席杭州第十九届亚洲运动会开幕式。多名叙专家和媒体人士近日在叙首都大马士革向新华社记者表示，叙总统访华受到热情接待，叙代表队在杭州亚运会开幕式上受到现场观众的热情欢迎，都体现出两国间的深厚友谊。

叙利亚资深媒体人阿里·优素福说，叙中两国关系长期友好，叙总统此次访华是这种友好关系的延伸。叙利亚总统和叙体育代表团在中国民众中受到了热情欢迎，体现出两国民众间的深厚情谊，尤其是中国人民对叙利亚人民的友好情感。

叙利亚政治问题专家穆罕默德·奥马里表示，叙总统此次访华行程丰富，受到中方热情接待。两国还宣布建立战略伙伴关系，体现了两国加强友好合作、维护国际公平正义、反对霸权主义的愿望。

叙利亚国际问题专家塔拉勒·斯基福表示，叙总统此次访华并出席杭州亚运会开幕式，是2011年叙危机爆发后叙总统首次访华，具有重要意义。斯基福认为，叙中两国长期保持着良好双边关系，中国在国际上支持维护叙主权和领土完整，对叙人民进行人道主义援助，既反映了两国友好关系，也反映了中国对国际和平与正义的支持。

叙利亚体育记者巴塞姆·巴德兰说，杭州亚运会开幕式上中国观众对叙代表队的欢呼是两国间友好关系的反映，两国民众间的友谊正是体育精神的体现，希望两国运动员都能在赛场上取得好成绩，将和平精神和友谊发扬光大。

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