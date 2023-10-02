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土耳其空袭伊拉克北部库尔德工人党武装目标

2023年10月02日09:24 | 来源：新华网
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新华社安卡拉10月1日电（记者熊思浩）土耳其国防部1日午夜发表声明说，土耳其军队当晚对伊拉克北部多地的库尔德工人党武装目标发动大规模空袭。

声明说，此次空袭对伊北部加拉、哈库尔克、迈提纳、甘迪勒等地区的库尔德武装造成重大打击，摧毁了至少20个目标。

此间分析人士认为，上述空袭发生在土耳其首都安卡拉当天上午发生炸弹袭击事件之后，明显是土耳其军队针对库尔德工人党武装采取的报复行动。

土耳其内政部长阿里·耶尔利卡亚1日在社交媒体上发文说，两名恐怖分子当天上午开着一辆轻型商用车来到内政部安全总局大门前实施炸弹袭击，其中一名恐怖分子引爆了身上的炸弹，另一名恐怖分子被警察击毙。两名警察在此次袭击中受轻伤。土耳其内政部发表声明说，已确认一名袭击者为库尔德工人党武装人员，另一名袭击者的身份还在确认中。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。近年来，土耳其多次跨境打击库尔德武装势力。

(责编：于洋、燕勐)

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