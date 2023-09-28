艺术点亮亚洲，音乐赓续交流。10月28日至29日，“新青年·向未来——亚洲青年音乐盛典”即将在江苏省南京市火热开启。活动由中国外文局亚太传播中心、江苏广播电视总台我苏国际传播中心、中国青年报联合主办，中日韩及东盟国家外交部门支持，来自中、日、韩及东盟国家地区的知名青年艺术家、乐团、歌手共聚一堂，共赴一场歌唱和平友好主旋律、歌颂友谊源远流长的青年交流音乐盛宴。

亚洲是人类文明的重要组成部分，区域内各国山水相连，文缘相通，人文相亲。共创、弘扬包容的亚洲价值，成为亚洲人民的共同新课题。

“新青年·向未来——亚洲青年音乐盛典”将以音乐为人文交流的纽带，以亚洲青年为主体，加强中国和亚洲青年交流，构建更为紧密的亚洲命运共同体，为亚洲青年交流交心、互学互鉴提供了重要平台，打造亚洲青年人文交流高地、共筑文化交流之花，共同构建亚洲命运共同体、人类命运共同体。

音乐盛典上，还将陆续发布《东方家园》原创系列歌曲。《东方家园》是根据习近平主席在中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会上提出的同东盟共建“五大家园”理念创作而成。歌曲将围绕“和平家园”“安宁家园”“繁荣家园”“美丽家园”“友好家园”为主题进行创作，分别展现中国与东盟国家在维护和平、共迎挑战、经济合作、生态环保及民心相亲等方面的成果。

除文化演出外，活动现场还将联动举办“亚洲美食文化对话”和“亚洲文化遗产展演”。集中展示亚洲美食文化及亚洲各国非物质文化遗产，展现亚洲独特人文魅力，促进亚洲各国之间的文化交流。

在亚洲青年音乐盛典基础上，后续还将发布“亚洲青年音乐共创计划”。共创计划将依托中国外文局亚太传播中心海内外的媒介资源优势，通过国际交流、体验实践、作品创作等多种形式，创作一批高质量、高水准、高传唱的原创音乐作品。同时，挖掘有创作潜力的青年音乐人才，为他们提供音乐创作的空间，并对其优秀作品从创作、出版、发行、演绎等环节进行扶持，鼓励青年音乐人才开展人文交流、加深相互了解，增进传统友谊，为富有创作才华和热情的亚洲青年音乐人及创作者建立面向国际的展示平台。

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。音乐无国界。让热爱音乐的亚洲青年们，以音乐为媒，为共同推动亚洲各国友谊长远发展做出积极贡献，为构建人类命运共同体贡献青春力量。

（中国外文局亚太传播中心 王翔）

(责编：崔越、刘叶婷)