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外交部发言人：中国同阿拉伯国家、中亚国家共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成果

2023年09月27日20:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月27日电（董雪、魏寻）外交部发言人汪文斌27日表示，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年，10年来，中国同阿拉伯国家、中亚国家持续共建“一带一路”，取得了实打实、沉甸甸的合作成果。

　　近日，第六届中国—阿拉伯国家博览会、2023欧亚经济论坛分别在宁夏银川、陕西西安落下帷幕，与会各方围绕共建“一带一路”积极建言献策。汪文斌在27日例行记者会上应询介绍中国同相关地区国家共建“一带一路”情况时说，阿拉伯国家在历史上就是丝绸之路的重要参与者，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。10年来，“一带一路”倡议得到阿拉伯国家的普遍欢迎和积极参与，双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。

　　汪文斌介绍说，埃及新行政首都中央商务区内“非洲第一高楼”拔地而起，助力埃及实现“2030愿景”；沙特红海新城正在建设全球最大储能项目，用清洁能源点亮“万家灯火”；阿尔及利亚东西高速公路绵延1216公里，改“断头路”为“致富路”；中国北斗卫星导航系统为阿拉伯国家提供优质应用服务，在交通运输、精准农业、国土测绘、环境监测等领域为当地民众提供便利。

　　汪文斌表示，中亚地区是共建“一带一路”的首倡之地，也是互联互通合作的重点方向。10年来，在习近平主席同中亚五国元首共同战略引领下，中国同中亚国家共同实施了一系列大项目，广泛惠及地区各国人民。

　　汪文斌说，中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地建成，打开了中亚国家通向太平洋的大门；中国企业承建的中亚第一长隧道“安格连-帕普”铁路隧道顺利贯通，结束了当地民众出行需要翻山越岭或绕行他国的历史；中吉乌公路正式通车，成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；途经中亚的中欧班列在开行总量中占比近80%，成为驰骋欧亚大陆的“钢铁驼队”；去年，中国和中亚五国贸易总额超过700亿美元，创下历史新高。

　　“‘一带一路’已经真真切切成为造福中国同共建国家的‘发展带’和惠及人民的‘幸福路’。我们将以举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛为契机，同包括阿拉伯国家、中亚国家在内的合作伙伴一道，继续推进高质量共建‘一带一路’，携手书写造福各国、惠及世界的丝路时代新篇。”汪文斌说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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