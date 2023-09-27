新华社柏林9月27日电 当地时间9月26日，第四次中德高级别安全对话在柏林举行，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清出席开幕式并致辞。

陈文清指出，中方始终高度重视并积极支持中德执法安全合作，中央政法委和德国联邦总理府共同牵头建立的中德高级别安全对话机制，为维护两国共同安全利益作出了贡献。中方遵照习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿与德方进一步加强执法安全对话与交流，充实和巩固中德全方位战略伙伴关系内涵，为构建普遍安全的共同体作出积极贡献。

陈文清表示，希望中德双方携手，充分发挥高级别安全对话战略引领作用，有效落实两国领导人在安全领域达成的合作共识。要加强顶层设计，突出战略协调，完善合作机制建设。要聚焦现实威胁，关注潜在风险，推进合作创新发展。要推动增信释疑，努力为中德关系发展注入稳定性、确定性。

德国总理府部长施密特出席开幕式并致辞。

开幕式后，中央政法委秘书长訚柏与德国总理府有关负责人共同主持专业交流，中国外交部、工信部、公安部、安全部、司法部、人民银行与德方相关部门围绕打击恐怖主义、网络与经济、打击有组织犯罪等议题进行了坦诚、深入会谈，并达成共识和成果。

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