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港媒：美国唱衰中国经济，是“矮个嘲笑高个”

2023年09月27日13:52 | 来源：人民网-环球时报
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　　香港《亚洲周刊》9月25日文章，原题：中美经济逆转的政治效应 2023年是中美经济的交叉点？最后导致何种政治效应？美国对华外交会改弦易辙？这是全球关注的悬念，也是美国选战前夕的关键。尽管美国主流媒体唱衰中国经济，描绘一片黑暗景象，但被最新经济专业预测打脸。美国权威金融机构摩根士丹利的研究显示，今年中国的经济增长率会调高到5.4%，跑赢美国和大部分西方国家。

　　中国经济的韧性，不惧美国制裁，对美国当局是当头棒喝，也使得美国决策层开始反思，是否误判中国。同时，华盛顿也传出国会两党鹰派议员要组织国会代表团访问北京。这都显示美国政治高层要和中国有更多深入交流，确保美国国家利益。

　　美国媒体唱衰中国经济，但中国经济的增长率高过美国很多。为什么会有这种“矮个嘲笑高个”的现象？

　　这都是因为美国当局与媒体的傲慢与偏见，以为在美国芯片的强势制裁下﹑外贸关税的制裁下﹑高新科技清单的卡脖子下，中国一定会一蹶不振，对中国的发展，加以意识形态的滤镜，呈现扭曲的画像。殊不知中国疫后的经济发展如鸭子划水，尽管面对美国的制裁和种种卡脖子，但经济内循环韧性很强，从民企到国企有很多应变之道。而高科技创新更让人惊艳。从华为新手机到慕尼黑车展的电动车热潮，都可以看到中国创新的力道。这使美国发现中国是不一样的对手，强硬压制反而会导致相反的效果。

　　中国的基建发展势头很猛。中国民间的“烟火气经济”非常强劲。美国电影在中国有非常好的票房。星巴克中国和麦当劳、肯德基等美国品牌，也在强势扩张。民间经济在高质量发展，创造很多的市场突破。

　　在华美商和在华盛顿的政客所看到的中国，是完全不同的画像，中国人重视不断提升个人的竞争力，也导致国家竞争力不断上升。这使得美国决策者发现，美国的国家利益不应该是和中国冲突，而是要彼此成就，争取双赢。

　　山重水复疑无路，柳暗花明又一村。中美外交博弈，背后是双方经济的底气，也与国际的合纵连横有关。美国决策者在午夜梦回时找到政策转弯的着力点，才可确保拜登安全连任，才可以保障美国的国家利益。（作者笔锋）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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