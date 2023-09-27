新华社北京9月27日电 专访：中国共享发展机遇助力世界稳定前行——访中美洲议会议长塞鲁德

新华社记者李欣

“不同于‘国强必霸’的逻辑，中国发展壮大是为了与世界共享发展机遇”，中美洲议会议长阿马多·塞鲁德近期在北京接受新华社记者专访时说，中国实现自身发展的同时，提出了一系列与其他国家共享发展机遇的倡议和方案，成为世界稳定前行的重要基石。

应全国人大常委会委员长赵乐际邀请，中美洲议会议长塞鲁德于9月19日至23日率团访华。

多次访华的塞鲁德对中国的减贫成就印象深刻。他说，中国在人口规模巨大的情况下，消除了绝对贫困，战胜了困扰许多国家的贫困难题，这绝非一日之功，体现出中国是富有远见的国家。他认为，“中国脱贫的秘诀在于推动以人为本的发展”。

塞鲁德还特意提到了中国对文化传承发展和科教兴国的高度重视。他表示，中国传统文化对教育和创新的推崇，对中国的发展产生了积极影响，为中国的经济腾飞和科技发展注入了活力。

在塞鲁德看来，中美洲和中国虽然在地理上相距遥远，但双方经济互补性强，合作前景广阔。“对中美洲国家来说，中国的市场提供了机遇。同时，中美洲国家在农牧渔业等领域资源禀赋突出，能够满足中国工业发展和民众消费的多元需求。这是双赢。”

塞鲁德说，在世界多极化的大势下，各国聚焦发展机遇，中美洲国家同样渴求发展机遇，寻求减少贫困，实现经济增长和社会进步，而中国在实现自身发展后，愿意与其他国家共享发展机遇，并且不附加任何条件，“中美洲国家愿同中国加强交往，共同发展”。

近年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯等中美洲和加勒比国家相继与中国建交或复交。今年8月，中美洲议会在尼加拉瓜首都马那瓜召开全会，表决通过关于取消台湾地区立法机构所谓“常驻观察员”地位、接纳中国全国人大成为议会常驻观察员的两项决议。

塞鲁德表示，这两项决议的通过，顺应历史大势，符合中美洲绝大多数国家承认一个中国原则的事实。

9月22日，赵乐际与塞鲁德在北京共同签署了中国全国人大以常驻观察员身份加入中美洲议会的协议。塞鲁德表示，中美洲议会期待加强与中国全国人大之间的人员交流和多领域合作，共谋发展之路，共享发展成果。

塞鲁德对构建人类命运共同体理念以及共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等中国方案表示支持和赞赏。他说，各国应为发展凝聚合力，需要加强沟通对话来增进相互了解，创造更多发展可能性，共同拓展出更加广阔的发展空间。

“我们拒绝战争，拥抱发展机遇。”塞鲁德强调，当今世界，尽管一些强权国家仍在推动战争，但维护和平、为人类创造发展机遇和幸福生活才是光明正道，而中国则是助力世界稳定前行的重要力量。（参与记者：田睿）

(责编：崔越、刘叶婷)