新华社南京9月26日电 9月26日，2023上海合作组织国家电视节在南京开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊视频致辞。

中外嘉宾认为，广电视听媒体合作作为上合组织人文合作交流的重要组成部分，在增进“上合大家庭”睦邻友好、团结互信，促进文明交流互鉴等方面发挥着重要作用。近年来，落实习近平主席与上合组织国家领导人重要共识，中国与上合组织国家积极开展交流合作，拉紧了上合组织国家的人文纽带，促进了各国人民相知相亲。

中外嘉宾表示，要携手发扬“上海精神”，深化交流合作，用视听作品向各国人民持续讲好上合友好故事，传播和平发展的时代呼声，夯实友好合作的民心基础，为推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体贡献媒体力量。

2023上海合作组织国家电视节由国家广播电视总局与江苏省人民政府联合上海合作组织秘书处、哈萨克斯坦文化与信息部共同举办，江苏省广播电视局、江苏省广播电视总台承办。来自上海合作组织国家的广电视听政府部门及媒体机构约150名嘉宾参与电视节。电视节以“加强视听合作 促进共同发展”为主题，举办主题对话、广电视听内容技术展览等相关活动，发布《上海合作组织国家电视节倡议》。今年9月至12月还将进行上合组织国家视听作品展播。

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