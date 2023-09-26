人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅：构建人类命运共同体要倡导并践行真正的多边主义

2023年09月26日19:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月26日电（记者朱超）中共中央政治局委员、外交部部长王毅26日在北京表示，预定于11月举行的亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，应该成为促进合作的大舞台，而不是挑起对抗的角斗场。

　　在国务院新闻办公室当日就《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书举行的新闻发布会上，有记者问：美国将于11月举办亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，习近平主席是否会出席会议？中方在开展元首外交的过程中如何看待多边外交的作用？

　　王毅表示，中国是一个负责任的国家，我们从不缺席中方参与的重要多边论坛。关于出席亚太经合组织有关会议的安排，我们正在与各方保持沟通，会适时正式发布消息。

　　王毅说，多边外交是中国参与全球治理、推进人类命运共同体的重要依托，是开展元首外交的重要平台。习近平主席高度重视多边外交，中国在全球治理中发挥的作用越来越大。我们对全球治理的态度，一言以蔽之，就是倡导并践行真正的多边主义。因为我们认为，要构建人类命运共同体，就必须反对一切形式的单边主义，反对阵营对抗，反对强权政治，就必须坚定维护联合国的权威和地位，坚持共商共建共享的全球治理观，全球的事务要由大家商量着来办，治理的成果也要由大家一起来分享。

　　王毅指出，亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。预定于11月举行的亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，应该成为促进合作的大舞台，而不是挑起对抗的角斗场。作为世界最大发展中国家和亚太经合组织重要成员，中方愿顺应国际社会期待，为会议的成功发挥建设性作用。当然，我们同各方也都期待，美方能够意识到作为东道主的职责，展现应有的开放、公平、包容和担当，为会议的顺利举行创造更好条件。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部