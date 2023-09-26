新华社北京9月26日电（记者朱超）中共中央政治局委员、外交部部长王毅26日在北京表示，预定于11月举行的亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，应该成为促进合作的大舞台，而不是挑起对抗的角斗场。

在国务院新闻办公室当日就《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书举行的新闻发布会上，有记者问：美国将于11月举办亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，习近平主席是否会出席会议？中方在开展元首外交的过程中如何看待多边外交的作用？

王毅表示，中国是一个负责任的国家，我们从不缺席中方参与的重要多边论坛。关于出席亚太经合组织有关会议的安排，我们正在与各方保持沟通，会适时正式发布消息。

王毅说，多边外交是中国参与全球治理、推进人类命运共同体的重要依托，是开展元首外交的重要平台。习近平主席高度重视多边外交，中国在全球治理中发挥的作用越来越大。我们对全球治理的态度，一言以蔽之，就是倡导并践行真正的多边主义。因为我们认为，要构建人类命运共同体，就必须反对一切形式的单边主义，反对阵营对抗，反对强权政治，就必须坚定维护联合国的权威和地位，坚持共商共建共享的全球治理观，全球的事务要由大家商量着来办，治理的成果也要由大家一起来分享。

王毅指出，亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。预定于11月举行的亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，应该成为促进合作的大舞台，而不是挑起对抗的角斗场。作为世界最大发展中国家和亚太经合组织重要成员，中方愿顺应国际社会期待，为会议的成功发挥建设性作用。当然，我们同各方也都期待，美方能够意识到作为东道主的职责，展现应有的开放、公平、包容和担当，为会议的顺利举行创造更好条件。

(责编：牛镛、岳弘彬)