新华社维也纳9月25日电 9月25日，国际原子能机构第67届大会在奥地利维也纳国际中心开幕，中国国家原子能机构副主任刘敬率团参会。刘敬在一般性辩论中发言，全面阐述中国积极支持国际原子能机构致力于维护国际和平和安全，促进和平利用核能核科技，造福广大发展中国家的立场主张。

刘敬表示，国际原子能机构作为核领域最重要的政府间国际组织，在防止核武器扩散和促进核能和平利用方面发挥着不可替代的作用。中国是从维护国际和平与安全、促进可持续发展的战略高度看待与机构关系的，支持机构的作用，并与机构积极开展全方位合作。习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议，与机构“原子用于和平与发展”宗旨高度契合，与联合国2030年可持续发展目标同频共振。中方积极向广大发展中国家分享经验，积极帮助广大发展中国家培养专业人才、提供公共产品，积极支持机构技术合作计划，以切实行动推动核能与核技术更好地惠及最广大发展中国家。

刘敬指出，日本不顾国际社会的普遍质疑和有关国家民众的强烈反对，一意孤行启动排海计划，引起国际社会广泛关注。福岛核污染水排海是重大的核安全问题，人为向海洋排放核事故污染水前所未有，大量放射性核素排入大海产生的累积海洋效应存在极大的不确定性，对此，日本并不能给国际社会一个可信的、科学的交代。机构必须建立长期有效的国际监测机制，对日本不负责任行径进行严格国际监督，坚决防止福岛核污染水排海对海洋环境和人类健康造成长期危害。

会议期间，刘敬会见了国际原子能机构总干事格罗西，重点就日本福岛核污染水排海问题阐述了中方立场主张。格罗西表示高度重视中方有关立场和关切，愿与中方就此保持密切沟通与合作。

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