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第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果和共识

2023年09月26日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月26日电 记者26日从商务部了解到，在25日于北京举行的第十次中欧经贸高层对话中，中欧双方围绕宏观经济、贸易与投资、产业链供应链、金融合作四个专题，进行了务实、坦诚、富有成效的讨论。双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、改善营商环境、世贸组织改革、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。

　　双方认为，当前世界正在经历深刻的历史之变，全球经济复苏动力不足。在此背景下，中欧坚持对话与合作，促进共同发展繁荣，具有特殊意义。今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，双方愿共同努力，推动中欧务实合作健康稳定发展，为世界经济繁荣发展注入更多信心，并为第二十四次中欧领导人会晤做好经贸领域的准备。

　　双方同意加强宏观经济政策沟通协调，携手应对气候变化、粮食安全、能源安全等全球性挑战，维护全球经济金融市场稳定，为世界经济增长注入更多信心。

　　双方承诺保持双向开放，为对方企业提供公平、非歧视的营商环境。中方愿与欧方定期召开中欧经贸混委会，充分利用中欧贸易投资政策对话、中欧经贸工作组等对话机制，加强中国商务部与欧委会贸易总司的交流。

　　双方同意共同维护和加强以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义。双方重申推进世贸组织的必要改革，并就推进争端解决机制改革、电子商务、贸易与环境、审议监督功能等领域工作达成多项共识。双方欢迎《投资便利化协定》的达成，将推动更多成员参与，使谈判成果早日纳入多边法律框架。

　　双方同意构建稳定互信的产业链供应链，共同维护全球产业链供应链韧性和稳定，反对“脱钩断链”。双方讨论了建立中欧原材料供应链预警机制等问题，同意保持沟通。

　　双方同意建立出口管制领域对话机制，就出口管制政策和实践，开展沟通对话。双方还在加强知识产权领域对话合作、促进中欧化妆品贸易、加快欧盟农食产品市场准入进程、加强绿色金融和可持续金融合作等方面展开研讨。

(责编：崔越、刘叶婷)

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