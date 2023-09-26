新华社布达佩斯9月25日电（记者陈浩）匈牙利国家银行（央行）行长毛托尔奇·捷尔吉25日在首都布达佩斯说，共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。

当天，高质量共建“一带一路”研讨会在布达佩斯举行。毛托尔奇在研讨会上致辞说，共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。过去十年，“一带一路”倡议为欧亚互联互通和全球经济发展作出巨大贡献。匈方对共建“一带一路”合作下一个十年的光明前景充满信心，作为最早同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，匈将继续加强“向东开放”政策与“一带一路”倡议深入对接，促进欧亚合作，实现互利共赢。

中国驻匈牙利大使龚韬在研讨会上致辞说，中匈共建“一带一路”十年来取得丰硕成果。“一带一路”倡议顺应历史潮流和时代要求，成为深受各国欢迎的国际合作平台和全球公共产品。中匈是共建“一带一路”的坚定伙伴，下个月中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，双方将共同规划合作新蓝图，挖掘务实合作新潜力，为中匈高质量共建“一带一路”注入新动能。

高质量共建“一带一路”研讨会由中国驻匈牙利大使馆和匈牙利国家银行共同举办，中匈各界400余名代表出席，以资金融通搭建共赢桥梁、绿色发展共谋合作新路、人文交流促进民心相通为题举行三场专题研讨。

(责编：崔越、刘叶婷)