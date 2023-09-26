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白皮书：构建人类命运共同体既有目标方向，也有实现路径

2023年09月26日11:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月26日电（记者董雪、温馨）国务院新闻办公室26日发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书说，构建人类命运共同体，是中国从世界和平与发展的大势出发处理当代国际关系的中国智慧，是完善全球治理的中国方案，是应对21世纪的各种挑战的中国主张。理念引领行动，方向决定出路，国际社会应当携手努力，把宏伟蓝图变成路线图，一步一个脚印把美好愿景变为现实。

　　白皮书说，推动新型经济全球化，是构建人类命运共同体的必然要求。各国应该坚持开放的政策取向，旗帜鲜明反对保护主义，反对“筑墙设垒”，反对单边制裁、极限施压，推动各国经济联动融通，共同建设开放型世界经济。

　　白皮书说，中国坚持走和平发展道路，也希望其他国家共同走和平发展道路。各国只有共谋和平、共护和平、共享和平，才能实现自己的发展目标，为世界作出更大贡献。只有大家都走和平发展道路，国与国才能和平相处，构建人类命运共同体才有希望。

　　白皮书说，新型国际关系之所以新，在于走出了一条国与国交往的新道路，开辟了不同文明、不同制度国家和平共处、共同发展的世界历史新篇章，为构建人类命运共同体创造了条件。大国是构建新型国际关系的关键因素。通过构建人类命运共同体，新兴大国和守成大国才能避免跌入“修昔底德陷阱”。

　　白皮书指出，构建人类命运共同体必须践行真正的多边主义。中国反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性“小圈子”，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造“新冷战”和意识形态对抗的行径。

　　白皮书说，中国提出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对自身发展道路的探索，弘扬中华文明蕴含的全人类共同价值，超越所谓“普世价值”的狭隘历史局限，体现了人类命运共同体的价值追求。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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