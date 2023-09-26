新华社北京9月26日电（记者邵艺博、冯歆然）国务院新闻办公室26日发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书指出，10年来，中国用笃定的信念和扎实的行动，为构建人类命运共同体贡献中国力量。

白皮书说，共建“一带一路”倡议是构建人类命运共同体的生动实践，是中国为世界提供的广受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。截至2023年7月，全球超过四分之三的国家和30多个国际组织签署合作文件。中国分别于2017年、2019年成功举办首届和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，凝聚起携手推动高质量共建“一带一路”的最大合力。

白皮书指出，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，从发展、安全、文明三个维度指明人类社会前进方向，彼此呼应、相得益彰，成为推动构建人类命运共同体的重要依托，是解答事关人类和平与发展重大问题的中国方案。

白皮书说，中国提出一系列构建地区和双边层面命运共同体倡议，与有关各方共同努力，凝聚共识，拓展合作，为地区和平发展发挥建设性作用。

白皮书表示，人类命运共同体理念直指当今世界面临的和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，在卫生健康、气候变化、网络安全等领域提出丰富主张，转化为具体行动，为解决世界性难题作出了中国的独特贡献。

白皮书强调，无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，各国都需要同舟共济、团结合作。面对深刻而宏阔的百年大变局，中国提出构建人类命运共同体，呼吁各国秉持命运与共理念，充分沟通协商，共担治理责任，形成应对全球性问题的广泛共识和一致行动，为人类迈向光明未来注入信心和动力。

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