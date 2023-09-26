新华社北京9月26日电（记者朱超、邵艺博）国务院新闻办公室26日发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书指出，构建人类命运共同体理念，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为国际关系确立新思路，为全球治理提供新智慧，为国际交往开创新格局，为美好世界描绘新愿景。

白皮书说，“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”成为关乎人类前途命运的重大课题。面对时代之问，中国的回答是构建人类命运共同体。人类命运共同体理念超越了集团政治的“小圈子”规则，超越了实力至上的逻辑，超越了少数西方国家定义的“普世价值”，顺应时代潮流，倡导全球协作，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

白皮书说，人类命运共同体理念主张世界各国同呼吸、共命运，具有开放包容、公平正义、和谐共处、多元互鉴、团结协作的鲜明特征。

白皮书说，中国提出构建人类命运共同体“五位一体”总体框架，包括伙伴关系、安全格局、发展前景、文明交流、生态体系等五个方面，开创了国际交往的新格局。

白皮书说，中国提出，推动建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。从“五位一体”总体框架到“五个世界”总目标，人类命运共同体理念实现了历史视野的再拓展、思想内涵的再深化，为人类未来锚定了更明确的目标、描绘了更清晰的图景。

白皮书指出，建设一个持久和平的世界，就是告别战争之剑，永铸和平之犁；建设一个普遍安全的世界，就是告别绝对安全，实现安危与共；建设一个共同繁荣的世界，就是告别赢者通吃，共享发展成果；建设一个开放包容的世界，就是告别文明优越，实现美美与共；建设一个清洁美丽的世界，就是告别竭泽而渔，永享绿水青山。

白皮书说，构建人类命运共同体这一重要理念，汇聚了各国人民求和平谋发展盼稳定的最大公约数，画出了不同文化背景和发展程度国家之间的最大同心圆，超越了零和博弈、强权政治、冷战对抗的各种陈旧思维，成为新时代中国特色大国外交的总目标，成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜。

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