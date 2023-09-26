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白皮书：构建人类命运共同体理念扎根深厚历史文化土壤

2023年09月26日11:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月26日电（记者冯歆然、郑明达）国务院新闻办公室26日发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书指出，人类命运共同体理念基于深厚的中国文化底蕴，源于中国式现代化的道路实践，继承弘扬新中国外交的优良传统，吸收借鉴人类社会优秀文明成果，彰显了悠久的历史传承、鲜明的时代印记和丰富的人文内涵。

　　白皮书说，中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，为人们认识和改造世界提供有益启迪，蕴藏着解决当代人类面临难题的重要启示，蕴含着丰富的人类命运共同体基因。

　　白皮书指出，坚持胸怀天下，是中国共产党百年奋斗积累的宝贵历史经验之一。100多年来，中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同，带领中国人民走出了中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，为构建人类命运共同体奠定了坚实基础、探索了历史规律、开辟了广阔道路。

　　白皮书说，70多年来，中国外交在国际风云激荡中成长奋进，积淀了优良传统，砥砺了坚韧风骨，铸就了独特精神。构建人类命运共同体，继承和发扬了新中国成立以来的外交理念、战略思想和优良传统，并在波澜壮阔的中国特色大国外交实践中不断守正创新。

　　白皮书指出，构建人类命运共同体理念，把人类历史长河中跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的优秀文化弘扬起来，凝聚不同民族、不同信仰、不同文化、不同地域人民的价值共识，汲取世界多元文明相融相通优秀成果，反映了全人类的普遍愿望和共同心声。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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