新华社北京9月26日电（记者温馨、朱超）国务院新闻办公室26日发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书说，我们所处的是一个充满希望的时代，也是一个充满挑战的时代。站在历史的十字路口，是团结还是分裂，是开放还是封闭，是合作还是对抗？如何抉择，关乎人类整体利益，也考验着各国的智慧。

白皮书说，生活在同一片蓝天下，无论近邻还是远交，无论大国还是小国，无论发达国家还是发展中国家，正日益形成利益交融、安危与共的利益共同体、责任共同体、命运共同体。只有人类整体命运得以关照，每个国家、每个民族、每个人的美好希望才能实现。不管前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。

白皮书指出，当今世界正处于百年未有之大变局，各种新旧问题与复杂矛盾叠加碰撞、交织发酵。面对全球性危机，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，只有巨舰才能顶住惊涛骇浪。各国应携起手来，把“我”融入“我们”，共同构建人类命运共同体，才能共渡难关、共创未来。

白皮书说，我们所处的是一个风云变幻的时代，面对的是一个日新月异的世界。传统国际关系理论越来越难以解释今天的世界、无法破解人类面临的困局，国强必霸、崇尚实力、零和博弈等思维越来越不符合时代前进的方向。人类社会亟需符合时代特征、顺应历史潮流的新理念。

白皮书指出，中国所做的一切都是为了本国人民过上更加幸福的生活，为世界人民提供发展机会，而不是要取代谁、打败谁。中国一向主张公平正义，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，致力于推进国际关系民主化。中国始终把自身发展和世界发展统一起来，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来。世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

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